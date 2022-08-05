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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 跌92.900 -2.100 (-2.211%)
大手異動

05/08/2022 09:23

《中概異動》阿里巴巴高開０﹒４％，首季度純利按年跌五成

　　《經濟通通訊社５日專訊》阿里（０９９８８）上日收市後公布季績，現價升０﹒４２％，
報９５﹒４元，該股成交約２４４萬股，涉資２﹒３２億元；騰訊（００７００）升０﹒４５％
，報３１３﹒４元；美團（０３６９０）升１﹒６９％，報１８６﹒９元；小米（０１８１０）
升０﹒９９％，報１２﹒２４元。
　　阿里巴巴公布，截至６月３０日止首季度純利約２２７﹒３９億元人民幣，比去年同期減少
約５０％，每股盈利１﹒０７元，非公認會計準則淨利潤跌３０％，至３０２﹒５２億元人民幣

　　該集團指，純利減少主因經營利潤下降１９％、權益法核算的投資損益下降，以及所持上市
公司股權投資的市場價格變動而產生的淨收益減少。至於收入約２０５５﹒５５億元人民幣，幾
近持平，因內地商業分部收入下降１％，部分被雲業務收入增長１０％所抵銷。首季度內地淘寶
和天貓線上實物商品ＧＭＶ剔除未支付訂單同比錄中單位數下降。
　　該集團指，主席兼首席執行官張勇指，業務在４和５月增速相對放緩，但進入６月已經看到
向好跡象，首席財務官徐宏指，儘管新冠肺炎疫情反覆帶來挑戰，收入同比表現穩健，關鍵戰略
業務虧損收窄。
　
＊董建華不再遴選任獨立董事＊
　
　　另外，該集團指，委任希慎興業（０００１４）執行主席利蘊蓮以及安永會計師事務所中國
前主席吳港平為獨立董事，於昨天起生效。至於獨立董事董建華在任期完結後將不會再參與董事
會遴選，任期將於今年舉行的年度股東大會完結。
　　現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或升０﹒５４％，主板成交２０﹒２５億元。國
企指數報６９３０，升５０點或升０﹒７３％。恒生科技指數報４４２９，升４８點或升
１﹒１０％。
　　即月期指新報２０２４６，升１０５點，低水３８點。即月國指期貨報６９３０，升５０點
，平水。即月科指期貨新報４４３２，升３３點，高水３點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　９５﹒４元　升０﹒４２％
　　騰訊（００７００）　　　３１３﹒４元　升０﹒４５％
　　美團（０３６９０）　　　１８６﹒９元　升１﹒６９％
　　小米（０１８１０）　　　１２﹒２４元　升０﹒９９％
　　京東集團（０９６１８）　　　２４９元　升１﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:19
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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