《中概異動》騰訊高開０﹒５％，傳擬增持法國遊戲公司股權

《經濟通通訊社５日專訊》騰訊（００７００）現價升０﹒４５％，報３１３﹒４元，該股

成交約５８萬股，涉資１﹒８３億元；阿里（０９９８８）升０﹒４２％，報９５﹒４元；美團

（０３６９０）升１﹒６９％，報１８６﹒９元；小米（０１８１０）升０﹒９９％，報

１２﹒２４元。

據《路透社》引述知情人士報道，騰訊提高其在法國視頻遊戲集團育碧（ＵＢＩＳＯＦＴ）

的持股。

消息人士指，騰訊已經與這家法國公司的創始人Ｇｕｉｌｌｅｍｏｔ家族聯繫，表示有興趣

增加其在該公司的股份。騰訊在２０１８年購買了育碧５％的股份。

不過，目前還不清楚騰訊計劃在估值５３億美元的育碧中再擁有多少股份，但騰訊的目標是

通過增持股份成為這家法國公司的單一最大股東。消息人士又指，騰訊可能會以每股１００歐元

（１０１﹒８４美元）的價格增持股份，而騰訊在２０１８年收購５％的股份時出價為每股６６

歐元。

現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或升０﹒５４％，主板成交２０﹒２５億元。國

企指數報６９３０，升５０點或升０﹒７３％。恒生科技指數報４４２９，升４８點或升

１﹒１０％。

即月期指新報２０２４３，升１０２點，低水４１點。即月國指期貨報６９３０，升５０點

，平水。即月科指期貨新報４４３０，升３１點，高水１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３１３﹒４元 升０﹒４５％

阿里（０９９８８） ９５﹒４元 升０﹒４２％

美團（０３６９０） １８６﹒９元 升１﹒６９％

小米（０１８１０） １２﹒２４元 升０﹒９９％

京東集團（０９６１８） ２４９元 升１﹒２２％

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（ｅｒ）

