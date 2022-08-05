《異動股》廣汽高開１％，７月汽車銷量按年升２２％

《經濟通通訊社５日專訊》廣汽集團（０２２３８）現價升１﹒０７％，報７﹒５９元，該

股成交約６萬股，涉資４９萬元；吉利汽車（００１７５）升０﹒７７％，報１８﹒３６元；比

亞迪（０１２１１）升０﹒９５％，報２９７﹒８元；長汽（０２３３３）升１﹒１６％，報

１２﹒１８元。

廣汽集團公布，７月汽車銷量約２２萬輛，同比增長２１﹒９３％，其中ＳＵＶ銷量升近

４１％，至逾９﹒９萬輛。該集團又披露７月新能源汽車銷量約２﹒７萬輛，同比增長１﹒２７

倍，而今年首７個月累計銷量約１３７萬輛，同比增長１３﹒５％，其中新能源汽車銷量約１４

萬輛，升１﹒２倍。

該集團指，７月汽車產量約２３﹒３６萬輛，同比增長４２﹒６９％，其中新能源汽車產量

佔約２﹒７８萬輛，升１﹒４２倍，而今年首７個月累計產量約１３８﹒５３輛，同比增長

１８﹒８９％。

現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或升０﹒５４％，主板成交２０﹒２５億元。國

企指數報６９３０，升５０點或升０﹒７３％。恒生科技指數報４４２９，升４８點或升

１﹒１０％。

即月期指新報２０２４７，升１０６點，低水３７點。即月國指期貨報６９３５，升５５點

，高水５點。即月科指期貨新報４４２８，升２９點，低水１點。

上證綜合指數報３１９５，升６點或升０﹒１９％，成交２３﹒６８億元人民幣。深證成份

指數報１２０８８，升２３點或升０﹒１９％，成交１０﹒９３億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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廣汽集團（０２２３８） ７﹒５９元 升１﹒０７％

吉利汽車（００１７５） １８﹒３６元 升０﹒７７％

比亞迪（０１２１１） ２９７﹒８元 升０﹒９５％

長汽（０２３３３） １２﹒１８元 升１﹒１６％

蔚來（０９８６６） １６６元 升３﹒１１％

理想汽車（０２０１５） １３４﹒４元 升０﹒０７％

小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒５元 升３﹒９５％

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（ｅｒ）

