《異動股》百濟神州高開逾８％，惟中期虧損擴至１０億美元

《經濟通通訊社５日專訊》百濟神州（０６１６０）現價升８﹒０８％，報１１２﹒４元，
該股成交約３萬股，涉資３２９萬元；金斯瑞生物科技（０１５４８）升２﹒０９％，報
２９﹒３元；歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）無升跌，報３﹒４３元；信達生物（０１８０１）升
６﹒３９％，報３４﹒９５元。
百濟神州公布，截至６月３０日止中期虧損１０億美元，比去年同期４﹒１４億美元有所擴
大，每股虧損０﹒７５美元。
該集團指，中期總收入６﹒４８億美元，同比下降１４﹒２４％，營運虧損擴至８﹒８３億
美元。於６月底現金、現金等價物、受限資金和短期投資為５７億美元，比去年底減９億美元。
＊第二季蝕５﹒７億美元＊
該集團指，其中第二季虧損５﹒７１億美元，比去年同期虧損４﹒８億美元有所擴大，每股
虧損０﹒４３美元，產品升１﹒２倍，至３億美元，得益於在中美銷售額增長，百悅澤第二季度
全球銷售額比去年同期增長２倍，比第一季度增長２３％，而整體經營損失下降７﹒５％，主要
由於產品銷售毛利的增長超過經營支出的增長。
現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或升０﹒５４％，主板成交２０﹒２５億元。國
企指數報６９３０，升５０點或升０﹒７３％。恒生科技指數報４４２９，升４８點或升
１﹒１０％。
即月期指新報２０２３５，升９４點，低水４９點。即月國指期貨報６９３０，升５０點，
平水。即月科指期貨新報４４２８，升２９點，低水１點。
上證綜合指數報３１９５，升６點或升０﹒１９％，成交２３﹒６８億元人民幣。深證成份
指數報１２０８８，升２３點或升０﹒１９％，成交１０﹒９３億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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百濟神州（０６１６０） １１２﹒４元 升８﹒０８％
金斯瑞生物科技（０１５４８） ２９﹒３元 升２﹒０９％
歌禮製藥－Ｂ（０１６７２） ３﹒４３元 無升跌
信達生物（０１８０１） ３４﹒９５元 升６﹒３９％
君實生物（０１８７７） ３２﹒３５元 升１﹒５７％
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒７２元 無升跌
藥明生物（０２２６９） ７６﹒１元 升１﹒６７％
泰格醫藥（０３３４７） ８２﹒１５元 升１﹒２９％
康希諾（０６１８５） ６１元 無升跌
開拓藥業（０９９３９） １３﹒６８元 跌０﹒１５％
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（ｅｒ）
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