《異動股》中糧（１６１０）低開逾３％，料中期轉虧１４億人幣

《經濟通通訊社５日專訊》中糧家佳康（０１６１０）現價跌３﹒３７％，報３﹒１５元，

該股成交約２４４萬股，涉資７６８萬元。

中糧家佳康公布，預期截至６月３０日止中期生物資產公允價值調整前虧損約１３﹒９億元

人民幣，去年同期溢利１５﹒７億元人民幣；預期本期生物資產公允價值調整後虧損約４﹒６億

元人民幣，比去年同期相關虧損４﹒３億元人民幣有所擴大。

該集團指，調整前業績同比下降主因全國生豬供給恢復，行業生豬價格回落，期內商品大豬

銷售均價為每斤１３﹒６元人民幣，較去年同期下跌４２﹒２％；而全球飼料原料價格上漲導致

飼料成本上升，以及經營期貨套保業務方面，６月期貨價格大幅上漲，導致未變現有關商品期貨

合約的公允價值變動產生虧損，對本期業績產生較大影響。

現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或升０﹒５４％，主板成交２０﹒２５億元。國

企指數報６９３０，升５０點或升０﹒７３％。恒生科技指數報４４２９，升４８點或升

１﹒１０％。

即月期指新報２０２４５，升１０４點，低水３９點。即月國指期貨報６９３１，升５１點

，高水１點。即月科指期貨新報４４３４，升３５點，高水８點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中糧家佳康（０１６１０） ３﹒１５０元 跌３﹒３７％

萬洲國際（００２８８） ５﹒６５０元 無升跌

雨潤食品（０１０６８） ０﹒５２０元 無升跌

普甜食品（０１６９９） ０﹒０４８元 無升跌

新東方在線（０１７９７） ２１﹒０００元 跌０﹒４７％

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（ｈｃ）

