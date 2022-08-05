《異動股》信達生物升逾６％，次季收入逾１０億人幣

《經濟通通訊社５日專訊》信達生物（０１８０１）現價升６﹒３９％，報３４﹒９５元，

該股成交約１０２萬股，涉資３５５４萬元，盤中高見３４﹒９５元，最低見３４﹒９５元；百

濟神州（０６１６０）升８﹒０８％，報１１２﹒４元；科濟藥業－Ｂ（０２１７１）升

７﹒５７％，報１５﹒３４元；基石藥業－Ｂ（０２６１６）升３﹒６５％，報３﹒９８元。

信達生物公布，今年第二季度共錄得總產品收入逾１０億元人民幣，去年同期達伯舒銷售收

入逾７億元人民幣。

集團指，截至第二季度已有７款產品獲批，已獲批商業化產品組合持續放量增長，但期內內

地ＣＯＶＩＤ－１９疫情反覆及政府實施相關防疫措施，若干地區市場需求和產品銷售受到一定

限制，部分影響產品增長率。

達伯舒（信迪利單抗注射液）於６月再獲一線食管癌和一線胃癌適應症批准，其他產品收入

增長強勁，收入貢獻按年佔比進一步擴大，市場覆蓋亦繼續提升，協同價值日益凸顯，已建立一

支近３０００名營銷及銷售專業人員組成的商業化團隊，推動產品組合進入市場等。

另外，集團公布以每股４２﹒４２元發行約５６９７﹒５７萬股新股予賽諾菲，集資３億歐

元（約２４﹒１７億港元）。雙方還就兩款抗腫瘤藥物訂多項目戰略合作及許可協議。



＊倘同意可發第二批新股籌３億歐元＊



集團指，每股價格乃按緊接股份發行協議日期前３０個交易日股份的平均收市價溢價２０％

釐定，比昨天收報３２﹒８５元溢價約２９﹒１３％。有關新股佔擴大後股本約３﹒７３％，集

資所得將用整體業務營運。此外，雙方倘同意將發第二批等值３億歐元的新股，認購價將按發行

前３０個交易日股份平均收市價溢價２０％釐定，且該價格不得較基準價折讓２０％或以上，並

將於２０２５年６月３０日前交割。

現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或升０﹒５４％，主板成交２０﹒２５億元。國

企指數報６９３０，升５０點或升０﹒７３％。恒生科技指數報４４２９，升４８點或升

１﹒１０％。

即月期指新報２０２３７，升９６點，低水４７點。即月國指期貨報６９２９，升４９點，

低水１點。即月科指期貨新報４４２７，升２８點，低水２點。

上證綜合指數報３１９５，升６點或升０﹒１９％，成交２３﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２０８８，升２３點或升０﹒１９％，成交１０﹒９３億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信達生物（０１８０１） ３４﹒９５元 升６﹒３９％

百濟神州（０６１６０） １１２﹒４元 升８﹒０８％

科濟藥業－Ｂ（０２１７１） １５﹒３４元 升７﹒５７％

基石藥業－Ｂ（０２６１６） ３﹒９８元 升３﹒６５％

再鼎醫藥（０９６８８） ３１﹒６５元 升２﹒９３％

和黃醫藥（０００１３） ２０﹒２元 升２﹒３３％

金斯瑞生物科技（０１５４８） ２９﹒３元 升２﹒０９％

藥明巨諾（０２１２６） ６﹒５元 升１﹒８８％

藥明生物（０２２６９） ７６﹒１元 升１﹒６７％

君實生物（０１８７７） ３２﹒３５元 升１﹒５７％

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（ｐｃ）



