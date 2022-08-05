《異動股》中海外（００６８８）升逾３％，報２１﹒４元

《經濟通通訊社５日專訊》中海外（００６８８）升３﹒１３％，報２１﹒４元，最高價
２１﹒４元，最低價２０﹒６元；成交５７８﹒７９萬股，成交金額１﹒２１億元；主動買沽比
率６８：３２，資金淨主動買入４２４０﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融
亞洲，金額７７９﹒１３萬元，加權平均成交價２０﹒８９９元；現時最大淨被動賣出券商為摩
根士丹利，金額１０５８﹒７８萬元，加權平均成交價２０﹒９３１元。以現價計，該股暫連升
２日，累計升幅４﹒１４％。
現時，恒生指數報２０２４３，升６９點或０﹒３４％；恒生中國企業指數報６９１４，升
３４點或０﹒５％；恒生科技指數報４４２３，升４２點或０﹒９７％；主板成交５７４﹒１１
億元。
上證綜合指數報３２０７，升１８點或０﹒５６％，成交３１１０﹒６１億元人民幣。
深證成份指數報１２１８３，升１１８點或０﹒９８％，成交１９２２﹒７５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２１﹒４００ 變動 ＋３﹒１３％
最高價 ２１﹒４００ 最低價 ２０﹒６００
成交股數 ５７８﹒７９萬股 成交金額 １﹒２１億
１０天平均 ２１﹒５５５ 歷史波幅％ ３７﹒０４１
２０天平均 ２２﹒１５８ 加權平均價 ２０﹒９４１
５０天平均 ２２﹒５３４ ＲＳＩ１４ ４３﹒４５５
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股份狀態：主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入４２４０﹒５４萬元；暫連升２日，累計
升幅４﹒１４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海外（００６８８） ２１﹒４０ ＋３﹒１３
中國金茂（００８１７） １﹒７１ ＋１﹒１８
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１２ ＋７﹒０７
龍湖（００９６０） ２５﹒５５ ＋２﹒８２
新城發展（０１０３０） ２﹒６０ ＋５﹒２６
潤地（０１１０９） ３１﹒８０ ＋１﹒６０
碧桂園（０２００７） ２﹒７２ ＋１﹒８７
萬科企業（０２２０２） １４﹒４４ ＋１﹒４０
綠城（０３９００） １５﹒２０ ＋２﹒４３
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒２９ ＋１﹒７８
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（ｅｄ）
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