《異動股》華虹升逾１０％突破５０天線，報２６﹒８元

《經濟通通訊社５日專訊》華虹（０１３４７）升１０﹒０６％，報２６﹒８元，升穿５０

天線（２６﹒４４１元），最高價２６﹒８元，最低價２４﹒４元；成交１８８８﹒７萬股，成

交金額４﹒８７億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒５７億元。現時最大淨被

動買入券商為摩根士丹利，金額１７４１﹒６２萬元，加權平均成交價２５﹒８７１元；現時最

大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２８９６﹒６４萬元，加權平均成交價２５﹒８９９元

。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１８﹒５８％。

現時，恒生指數報２０２５８，升８４點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報６９２０，升

４０點或０﹒５９％；恒生科技指數報４４２４，升４３點或０﹒９９％；主板成交

５９４﹒１９億元。

上證綜合指數報３２１９，升３０點或０﹒９５％，成交３２６９﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報１２２２４，升１５９點或１﹒３２％，成交２０３３﹒０８億元人民幣。



基本資料

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現價 ２６﹒８００ 變動 ＋１０﹒０６％

最高價 ２６﹒８００ 最低價 ２４﹒４００

成交股數 １８８８﹒７萬股 成交金額 ４﹒８７億

１０天平均 ２４﹒１７５ 歷史波幅％ ４３﹒１４０

２０天平均 ２４﹒７００ 加權平均價 ２５﹒７９８

５０天平均 ２６﹒４４１ ＲＳＩ１４ ５８﹒２４０

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒５７億元；暫連升３

日，累計升幅１８﹒５８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華虹（０１３４７） ２６﹒８００ ＋１０﹒０６

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６６﹒５００ ＋５﹒５６

ＡＶ ＣＯＮＣＥＰＴ ＨＯＬＤ（００５９５） ０﹒５２０ ＋１﹒９６

瑞鑫國際集團（００７２４） ０﹒０２２ －４﹒３５

中芯（００９８１） １７﹒６８０ ＋５﹒７４

上海復旦（０１３８５） ３４﹒２５０ ＋１﹒３３

康特隆（０１９１２） ０﹒１３４ －０﹒７４

芯智控股（０２１６６） １﹒９４０ ＋２﹒１１

晶門（０２８７８） ０﹒５７０ 無升跌

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（ｅｄ）

