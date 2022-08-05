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00968 信義光能
即時 按盤價 升12.400 +0.360 (+2.990%)
大手異動

05/08/2022 14:24

《大手成交》信義光能一手３００萬股交叉盤，涉資３７１１萬元

　　《經濟通通訊社５日專訊》信義光能（００９６８）於２：２３ｐｍ錄得１手３００萬股交
叉盤，每股造１２﹒３７元，較上日收市價高２﹒７４％，涉資３７１１萬元。
　　信義光能現價升２﹒６６％，報１２﹒３６元；成交３１７３﹒２７萬股，成交金額
３﹒８９億元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２０５８﹒４９萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:20
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