《異動股》弘陽地產（０１９９６）跌逾２％創新低，報１﹒３元

《經濟通通訊社５日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌２﹒２６％，報１﹒３元，最低價
１﹒２３元，創上市新低，最高價１﹒３３元；成交７３萬股，成交金額９５﹒４４萬元；主動
買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３４﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為偉祿亞太證
券，金額３﹒７１萬元，加權平均成交價１﹒２９９元；現時最大淨被動賣出券商為ＶＩＲＴＵ
ＩＴＧ ＨＫ，金額１７﹒２１萬元，加權平均成交價１﹒３１２元。
現時，恒生指數報２０２２７，升５３點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６９０９，升
２９點或０﹒４３％；恒生科技指數報４４１９，升３７點或０﹒８７％；主板成交
６２７﹒４１億元。
上證綜合指數報３２２０，升３１點或０﹒９８％，成交３５４３﹒６４億元人民幣。
深證成份指數報１２２３９，升１７４點或１﹒４４％，成交２２１５﹒３億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒３００ 變動 －２﹒２６％
最高價 １﹒３３０ 最低價 １﹒２３０
成交股數 ７３萬股 成交金額 ９５﹒４４萬
１０天平均 １﹒４３９ 歷史波幅％ ７２﹒６１３
２０天平均 １﹒６８８ 加權平均價 １﹒３０７
５０天平均 ２﹒１６７ ＲＳＩ１４ １９﹒１４６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３４﹒５１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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弘陽地產（０１９９６） １﹒３００ －２﹒２６
新地（０００１６） ９３﹒０５０ ＋１﹒３１
中海外（００６８８） ２１﹒１５０ ＋１﹒９３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１００ ＋６﹒０６
龍湖（００９６０） ２５﹒５５０ ＋２﹒８２
潤地（０１１０９） ３１﹒５００ ＋０﹒６４
長實（０１１１３） ５４﹒４００ ＋０﹒１８
碧桂園（０２００７） ２﹒７００ ＋１﹒１２
萬科企業（０２２０２） １４﹒４２０ ＋１﹒２６
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３１ 無升跌
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（ｅｄ）
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