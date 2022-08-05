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00012 恒基地產
即時 按盤價 升28.050 +0.800 (+2.936%)
大手異動

05/08/2022 14:36

《異動股》恒地（１２）升近３％突破２０天線，報２８﹒０５元

　　《經濟通通訊社５日專訊》恒地（０００１２）升２﹒９４％，報２８﹒０５元，升穿２０
天線（２７﹒６０７元），最高價２８﹒１元，最低價２７﹒３元；成交１８３﹒３萬股，成交
金額５０８６﹒９６萬元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１０２０﹒７３萬元。現
時最大淨被動買入券商為中國國際金融，金額２０５﹒１２萬元，加權平均成交價２７﹒７１４
元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐金融證券，金額２３６﹒６１萬元，加權平均成交價
２７﹒８６９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒８６％。
　　現時，恒生指數報２０２４６，升７２點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報６９１９，升
４０點或０﹒５８％；恒生科技指數報４４２５，升４４點或１﹒０１％；主板成交
６４４﹒５２億元。
　　上證綜合指數報３２２４，升３５點或１﹒１２％，成交３６９０﹒８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６１，升１９６點或１﹒６３％，成交２３１９﹒４１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２８﹒０５０　變動　　　　　　＋２﹒９４％
　　最高價　　　　２８﹒１００　最低價　　　　　２７﹒３００
　　成交股數　　１８３﹒３萬股　成交金額　　５０８６﹒９６萬
　　１０天平均　　２７﹒３２０　歷史波幅％　　　１７﹒１２６
　　２０天平均　　２７﹒６０７　加權平均價　　　２７﹒７５２
　　５０天平均　　２８﹒９５０　ＲＳＩ１４　　　５１﹒３８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１０２０﹒７３萬元；暫
連升３日，累計升幅４﹒８６％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒地（０００１２）　　　　　２８﹒０５　＋２﹒９４
　　新地（０００１６）　　　　　９３﹒１５　＋１﹒４２
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒１５　＋１﹒９３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１０　＋６﹒０６
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒６０　＋３﹒０２
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒５５　＋０﹒８０
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒４０　＋０﹒１８
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒７１　＋１﹒５０
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒４６　＋１﹒５４
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２３　－０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:20
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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