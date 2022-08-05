《異動股》恒地（１２）升近３％突破２０天線，報２８﹒０５元

《經濟通通訊社５日專訊》恒地（０００１２）升２﹒９４％，報２８﹒０５元，升穿２０

天線（２７﹒６０７元），最高價２８﹒１元，最低價２７﹒３元；成交１８３﹒３萬股，成交

金額５０８６﹒９６萬元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１０２０﹒７３萬元。現

時最大淨被動買入券商為中國國際金融，金額２０５﹒１２萬元，加權平均成交價２７﹒７１４

元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐金融證券，金額２３６﹒６１萬元，加權平均成交價

２７﹒８６９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒８６％。

現時，恒生指數報２０２４６，升７２點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報６９１９，升

４０點或０﹒５８％；恒生科技指數報４４２５，升４４點或１﹒０１％；主板成交

６４４﹒５２億元。

上證綜合指數報３２２４，升３５點或１﹒１２％，成交３６９０﹒８億元人民幣。

深證成份指數報１２２６１，升１９６點或１﹒６３％，成交２３１９﹒４１億元人民幣。



基本資料

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現價 ２８﹒０５０ 變動 ＋２﹒９４％

最高價 ２８﹒１００ 最低價 ２７﹒３００

成交股數 １８３﹒３萬股 成交金額 ５０８６﹒９６萬

１０天平均 ２７﹒３２０ 歷史波幅％ １７﹒１２６

２０天平均 ２７﹒６０７ 加權平均價 ２７﹒７５２

５０天平均 ２８﹒９５０ ＲＳＩ１４ ５１﹒３８７

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１０２０﹒７３萬元；暫

連升３日，累計升幅４﹒８６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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恒地（０００１２） ２８﹒０５ ＋２﹒９４

新地（０００１６） ９３﹒１５ ＋１﹒４２

中海外（００６８８） ２１﹒１５ ＋１﹒９３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１０ ＋６﹒０６

龍湖（００９６０） ２５﹒６０ ＋３﹒０２

潤地（０１１０９） ３１﹒５５ ＋０﹒８０

長實（０１１１３） ５４﹒４０ ＋０﹒１８

碧桂園（０２００７） ２﹒７１ ＋１﹒５０

萬科企業（０２２０２） １４﹒４６ ＋１﹒５４

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３ －０﹒４３

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（ｅｄ）

