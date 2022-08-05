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03037 南方恒指ＥＴＦ
即時 按盤價 升20.940 +0.020 (+0.096%)
大手異動

05/08/2022 15:07

《大手成交》南方恒指ＥＴＦ３８５萬股非自動對盤，涉８０６２萬

　　《經濟通通訊社５日專訊》南方恒指ＥＴＦ（０３０３７）於３：０６ｐｍ錄得１手３８５
萬股非自動對盤，每股造２０﹒９４元，較上日收市價高０﹒１％，涉資８０６１﹒９萬元。
　　南方恒指ＥＴＦ現價升０﹒１％，報２０﹒９４元；成交３８６﹒２２萬股，成交金額
８０８７﹒２５萬元，主動買沽比率１５：８５，資金淨主動賣出１３﹒５８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:20
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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