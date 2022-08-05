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09926 康方生物－Ｂ
即時 按盤價 升22.700 +1.750 (+8.353%)
大手異動

05/08/2022 15:26

《異動股》康方生物漲逾１０％突破２０天線，報２３﹒０５元

　　《經濟通通訊社５日專訊》康方生物（０９９２６）升１０﹒０２％，報２３﹒０５元，升
穿２０天線（２２﹒０９４元），最高價２３﹒０５元，最低價２１﹒６５元；成交６６４﹒３
萬股，成交金額１﹒５億元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入５３８３﹒５４萬元。
現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額６５４﹒９６萬元，加權平均成交價
２２﹒５４３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１０２９﹒６２萬元，加權平
均成交價２２﹒５４９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５﹒９５％。
　　現時，恒生指數報２０１９０，升１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８９９，升
１９點或０﹒２８％；恒生科技指數報４４０６，升２５點或０﹒５８％；主板成交７２３﹒１
億元。
　　上證綜合指數報３２２７，升３７點或１﹒１９％，成交４１４０﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６９，升２０３點或１﹒６９％，成交２６０６﹒７５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２３﹒０５０　變動　　　　＋１０﹒０２％
　　最高價　　　　２３﹒０５０　最低價　　　　２１﹒６５０
　　成交股數　　６６４﹒３萬股　成交金額　　　　　１﹒５億
　　１０天平均　　２１﹒４３３　歷史波幅％　　７０﹒１９６
　　２０天平均　　２２﹒０９４　加權平均價　　２２﹒５５１
　　５０天平均　　２１﹒０８２　ＲＳＩ１４　　５５﹒１２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入５３８３﹒５４萬元；暫
連升３日，累計升幅１５﹒９５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康方生物（０９９２６）　　　２３﹒０５　＋１０﹒０２
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒７３　　－０﹒４２
　　中國中藥（００５７０）　　　　３﹒２４　　－０﹒３１
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒５０　　＋２﹒０４
　　信達生物（０１８０１）　　　３５﹒９０　　＋９﹒２８
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２７﹒８０　　＋２﹒０２
　　藥明生物（０２２６９）　　　７４﹒０５　　－１﹒０７
　　翰森製藥（０３６９２）　　　１６﹒３８　　＋３﹒５４
　　康希諾（０６１８５）　　　　６４﹒７０　　＋６﹒０７
　　京東健康（０６６１８）　　　６１﹒４５　　－０﹒０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:21
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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