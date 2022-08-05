《異動股》康方生物漲逾１０％突破２０天線，報２３﹒０５元

《經濟通通訊社５日專訊》康方生物（０９９２６）升１０﹒０２％，報２３﹒０５元，升

穿２０天線（２２﹒０９４元），最高價２３﹒０５元，最低價２１﹒６５元；成交６６４﹒３

萬股，成交金額１﹒５億元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入５３８３﹒５４萬元。

現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額６５４﹒９６萬元，加權平均成交價

２２﹒５４３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１０２９﹒６２萬元，加權平

均成交價２２﹒５４９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５﹒９５％。

現時，恒生指數報２０１９０，升１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８９９，升

１９點或０﹒２８％；恒生科技指數報４４０６，升２５點或０﹒５８％；主板成交７２３﹒１

億元。

上證綜合指數報３２２７，升３７點或１﹒１９％，成交４１４０﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２２６９，升２０３點或１﹒６９％，成交２６０６﹒７５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２３﹒０５０ 變動 ＋１０﹒０２％

最高價 ２３﹒０５０ 最低價 ２１﹒６５０

成交股數 ６６４﹒３萬股 成交金額 １﹒５億

１０天平均 ２１﹒４３３ 歷史波幅％ ７０﹒１９６

２０天平均 ２２﹒０９４ 加權平均價 ２２﹒５５１

５０天平均 ２１﹒０８２ ＲＳＩ１４ ５５﹒１２８

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入５３８３﹒５４萬元；暫

連升３日，累計升幅１５﹒９５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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康方生物（０９９２６） ２３﹒０５ ＋１０﹒０２

阿里健康（００２４１） ４﹒７３ －０﹒４２

中國中藥（００５７０） ３﹒２４ －０﹒３１

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒５０ ＋２﹒０４

信達生物（０１８０１） ３５﹒９０ ＋９﹒２８

復星醫藥（０２１９６） ２７﹒８０ ＋２﹒０２

藥明生物（０２２６９） ７４﹒０５ －１﹒０７

翰森製藥（０３６９２） １６﹒３８ ＋３﹒５４

康希諾（０６１８５） ６４﹒７０ ＋６﹒０７

京東健康（０６６１８） ６１﹒４５ －０﹒０８

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（ｅｄ）

