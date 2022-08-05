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08027 吉輝控股
即時 按盤價 升0.350 +0.109 (+45.228%)
大手異動

05/08/2022 15:30

《異動股》吉輝控股漲逾４５％突破２０天線，報０﹒３５元

　　《經濟通通訊社５日專訊》吉輝控股（０８０２７）升４５﹒２３％，報０﹒３５元，升穿
２０天線（０﹒３４２元），最高價０﹒３５元，最低價０﹒２４２元；成交７﹒５萬股，成交
金額２﹒２５萬元；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入２萬元。現時最大淨被動賣出券商
為工銀亞洲証券，金額９７５０元，加權平均成交價０﹒３元。
　　現時，恒生指數報２０１９２，升１８點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６９００，升
２０點或０﹒３％；恒生科技指數報４４０９，升２８點或０﹒６５％；主板成交７２９﹒７６
億元。
　　上證綜合指數報３２２７，升３７點或１﹒１９％，成交４１４０﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６９，升２０３點或１﹒６９％，成交２６０６﹒７５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒３５０　變動　　　　＋４５﹒２３％
　　最高價　　　０﹒３５０　最低價　　　　　０﹒２４２
　　成交股數　　７﹒５萬股　成交金額　　　　２﹒２５萬
　　１０天平均　０﹒３２０　歷史波幅％　１２７﹒４７２
　　２０天平均　０﹒３４２　加權平均價　　　０﹒３００
　　５０天平均　０﹒４１０　ＲＳＩ１４　　６１﹒７０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入２萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:21
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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