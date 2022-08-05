《異動股》吉輝控股漲逾４５％突破２０天線，報０﹒３５元

《經濟通通訊社５日專訊》吉輝控股（０８０２７）升４５﹒２３％，報０﹒３５元，升穿
２０天線（０﹒３４２元），最高價０﹒３５元，最低價０﹒２４２元；成交７﹒５萬股，成交
金額２﹒２５萬元；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入２萬元。現時最大淨被動賣出券商
為工銀亞洲証券，金額９７５０元，加權平均成交價０﹒３元。
現時，恒生指數報２０１９２，升１８點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６９００，升
２０點或０﹒３％；恒生科技指數報４４０９，升２８點或０﹒６５％；主板成交７２９﹒７６
億元。
上證綜合指數報３２２７，升３７點或１﹒１９％，成交４１４０﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２２６９，升２０３點或１﹒６９％，成交２６０６﹒７５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３５０ 變動 ＋４５﹒２３％
最高價 ０﹒３５０ 最低價 ０﹒２４２
成交股數 ７﹒５萬股 成交金額 ２﹒２５萬
１０天平均 ０﹒３２０ 歷史波幅％ １２７﹒４７２
２０天平均 ０﹒３４２ 加權平均價 ０﹒３００
５０天平均 ０﹒４１０ ＲＳＩ１４ ６１﹒７０１
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入２萬元
（ｅｄ）
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