《經濟通通訊社５日專訊》華夏亞投債－Ｕ（０９１４１）於３：３６ｐｍ錄得１手２００
萬股非自動對盤，每股造１﹒８４美元，較上日收市價高０﹒１１％，涉資３６８萬美元。
華夏亞投債－Ｕ現價無升跌，報１﹒８３８美元；成交２００萬股，成交金額３６８萬美元
，主動買沽比率。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
05/08/2022 15:37
《大手成交》華夏亞投債－Ｕ２００萬股非自動對盤涉３６８萬美元
《經濟通通訊社５日專訊》華夏亞投債－Ｕ（０９１４１）於３：３６ｐｍ錄得１手２００
萬股非自動對盤，每股造１﹒８４美元，較上日收市價高０﹒１１％，涉資３６８萬美元。
華夏亞投債－Ｕ現價無升跌，報１﹒８３８美元；成交２００萬股，成交金額３６８萬美元
，主動買沽比率。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|備註：
|即時報價更新時間為 05/08/2022 16:21
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰