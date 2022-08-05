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06918 奇士達
即時 按盤價 升2.720 +0.420 (+18.261%)
大手異動

05/08/2022 15:50

《異動股》奇士達（０６９１８）升近１７％破頂，報２﹒６８元

　　《經濟通通訊社５日專訊》奇士達（０６９１８）升１６﹒５２％，報２﹒６８元，最高價
２﹒６８元，創上市新高，最低價２﹒２元；成交４０１﹒２萬股，成交金額９９８﹒８６萬元
；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入７８６﹒８３萬元。現時最大淨被動買入券商為矩陣
證券，金額１﹒５５萬元，加權平均成交價２﹒５８元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國
際，金額１８４﹒９１萬元，加權平均成交價２﹒４８２元。以現價計，該股暫連升３日，累計
升幅３７﹒４４％。
　　現時，恒生指數報２０１８４，升１０點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６８９５，升
１６點或０﹒２３％；恒生科技指數報４４０９，升２８點或０﹒６５％；主板成交
７７５﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３２２７，升３７點或１﹒１９％，成交４１４０﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６９，升２０３點或１﹒６９％，成交２６０６﹒７５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２﹒６８０　變動　　　　＋１６﹒５２％
　　最高價　　　　　２﹒６８０　最低價　　　　　２﹒２００
　　成交股數　　４０１﹒２萬股　成交金額　　９９８﹒８６萬
　　１０天平均　　　２﹒０２４　歷史波幅％　１１３﹒９０９
　　２０天平均　　　１﹒８７４　加權平均價　　　２﹒４９０
　　５０天平均　　　１﹒５２９　ＲＳＩ１４　　７４﹒０５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入７８６﹒８３萬元；暫連升３
日，累計升幅３７﹒４４％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　奇士達（０６９１８）　　　　　２﹒６８０　＋１６﹒５２
　　安山金控（０００３３）　　　　２﹒１００　　＋０﹒９６
　　僑雄國際（００３８１）　　　　０﹒２０８　　－０﹒４８
　　南華集團控股（００４１３）　　０﹒０６０　　－３﹒２３
　　彩星集團（００６３５）　　　　０﹒６５０　　　　無升跌
　　彩星玩具（００８６９）　　　　０﹒５９０　　＋３﹒５１
　　德林國際（０１１２６）　　　　２﹒３７０　　＋０﹒８５
　　凱知樂國際（０２１２２）　　　０﹒１２９　　＋０﹒７８
　　佰悅集團（０８５４５）　　　　０﹒０３７　　＋５﹒７１
　　泡泡瑪特（０９９９２）　　　１８﹒４６０　　＋３﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:21
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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