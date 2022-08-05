《異動股》諾發集團（０１３６０）漲逾２７％，報０﹒１０３元

《經濟通通訊社５日專訊》諾發集團（０１３６０）升２７﹒１６％，報０﹒１０３元，最

高價０﹒１１５元，最低價０﹒０８１元；成交５６﹒５萬股，成交金額５﹒４９萬元；主動買

沽比率９７：３，資金淨主動買入５﹒２１萬元。現時最大淨被動買入券商為茂宸證券，金額

１０３０元，加權平均成交價０﹒１０３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１﹒８７萬

元，加權平均成交價０﹒０９４元。

現時，恒生指數報２０１８３，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６８９６，升

１６點或０﹒２５％；恒生科技指數報４４０７，升２５點或０﹒５９％；主板成交

７８７﹒２１億元。

上證綜合指數報３２２７，升３７點或１﹒１９％，成交４１４０﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２２６９，升２０３點或１﹒６９％，成交２６０６﹒７５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１０３ 變動 ＋２７﹒１６％

最高價 ０﹒１１５ 最低價 ０﹒０８１

成交股數 ５６﹒５萬股 成交金額 ５﹒４９萬

１０天平均 ０﹒１０４ 歷史波幅％ ９０﹒２２３

２０天平均 ０﹒１１２ 加權平均價 ０﹒０９７

５０天平均 ０﹒１０８ ＲＳＩ１４ ４７﹒０９７

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股份狀態：主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入５﹒２１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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諾發集團（０１３６０） ０﹒１０３ ＋２７﹒１６

中國寶力科技（００１６４） ０﹒１９０ －７﹒７７

文化傳信（００３４３） ０﹒２４９ ＋５﹒９６

筆克遠東（００７５２） １﹒１２０ ＋１﹒８２

虎視傳媒（０１１６３） ２﹒１６０ －１﹒８２

車市科技（０１４９０） ０﹒３８５ ＋１﹒３２

ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ４﹒４００ －１﹒７９

云想科技（０２１３１） １﹒４００ ＋５﹒２６

超凡網絡（０８１２１） ０﹒２２０ ＋１３﹒４０

源想集團（０８４０１） ０﹒４６５ －８﹒８２

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（ｅｄ）

