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01360 諾發集團
即時 按盤價 升0.117 +0.036 (+44.444%)
大手異動

05/08/2022 15:54

《異動股》諾發集團（０１３６０）漲逾２７％，報０﹒１０３元

　　《經濟通通訊社５日專訊》諾發集團（０１３６０）升２７﹒１６％，報０﹒１０３元，最
高價０﹒１１５元，最低價０﹒０８１元；成交５６﹒５萬股，成交金額５﹒４９萬元；主動買
沽比率９７：３，資金淨主動買入５﹒２１萬元。現時最大淨被動買入券商為茂宸證券，金額
１０３０元，加權平均成交價０﹒１０３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１﹒８７萬
元，加權平均成交價０﹒０９４元。
　　現時，恒生指數報２０１８３，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６８９６，升
１６點或０﹒２５％；恒生科技指數報４４０７，升２５點或０﹒５９％；主板成交
７８７﹒２１億元。
　　上證綜合指數報３２２７，升３７點或１﹒１９％，成交４１４０﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６９，升２０３點或１﹒６９％，成交２６０６﹒７５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１０３　變動　　　　＋２７﹒１６％
　　最高價　　　　０﹒１１５　最低價　　　　　０﹒０８１
　　成交股數　　５６﹒５萬股　成交金額　　　　５﹒４９萬
　　１０天平均　　０﹒１０４　歷史波幅％　　９０﹒２２３
　　２０天平均　　０﹒１１２　加權平均價　　　０﹒０９７
　　５０天平均　　０﹒１０８　ＲＳＩ１４　　４７﹒０９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入５﹒２１萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　諾發集團（０１３６０）　　　　　０﹒１０３　＋２７﹒１６
　　中國寶力科技（００１６４）　　　０﹒１９０　　－７﹒７７
　　文化傳信（００３４３）　　　　　０﹒２４９　　＋５﹒９６
　　筆克遠東（００７５２）　　　　　１﹒１２０　　＋１﹒８２
　　虎視傳媒（０１１６３）　　　　　２﹒１６０　　－１﹒８２
　　車市科技（０１４９０）　　　　　０﹒３８５　　＋１﹒３２
　　ＵＪＵ　ＨＬＤＧ（０１９４８）　４﹒４００　　－１﹒７９
　　云想科技（０２１３１）　　　　　１﹒４００　　＋５﹒２６
　　超凡網絡（０８１２１）　　　　　０﹒２２０　＋１３﹒４０
　　源想集團（０８４０１）　　　　　０﹒４６５　　－８﹒８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:21
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