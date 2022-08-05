  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00810 中國互聯網投資
即時 按盤價 升4.200 +0.800 (+23.529%)
大手異動

05/08/2022 15:58

《異動股》中國互聯網投資升近１８％突破１０天線，報４元

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國互聯網投資（００８１０）升１７﹒６５％，報４元，升穿
１０天線（３﹒５２８元），最高價４﹒２元，創５２周新高，最低價３﹒３９元；成交
６４９﹒４６萬股，成交金額２２７０﹒８６萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入
１０７８﹒５７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額５６﹒８９萬元，加權平
均成交價３﹒５４６元；現時最大淨被動賣出券商為訊匯證券，金額６８３﹒４４萬元，加權平
均成交價３﹒４８３元。
　　現時，恒生指數報２０１８９，升１５點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６９００，升
２０點或０﹒３％；恒生科技指數報４４１３，升３２點或０﹒７４％；主板成交７９９﹒４９
億元。
　　上證綜合指數報３２２７，升３７點或１﹒１９％，成交４１４０﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６９，升２０３點或１﹒６９％，成交２６０６﹒７５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒０００　變動　　　　　＋１７﹒６５％
　　最高價　　　　　　４﹒２００　最低價　　　　　　３﹒３９０
　　成交股數　　６４９﹒４６萬股　成交金額　　２２７０﹒８６萬
　　１０天平均　　　　３﹒５２８　歷史波幅％　　１３６﹒６５０
　　２０天平均　　　　２﹒９１７　加權平均價　　　　３﹒４９６
　　５０天平均　　　　２﹒２４２　ＲＳＩ１４　　　７７﹒６９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創５２周新高；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入
１０７８﹒５７萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國互聯網投資（００８１０）　４﹒０００　＋１７﹒６５
　　四海國際（００１２０）　　　　１﹒２１０　　－３﹒９７
　　中達集團控股（００１３９）　　０﹒０３５　　－２﹒７８
　　光控（００１６５）　　　　　　５﹒８９０　　＋２﹒４３
　　中國天弓控股（００４２８）　　０﹒３２５　　－１﹒５２
　　中投基金（００６１２）　　　　４﹒５３０　　－３﹒００
　　首程控股（００６９７）　　　　１﹒２９０　　　　無升跌
　　惠理集團（００８０６）　　　　２﹒５７０　　＋２﹒３９
　　中國信達（０１３５９）　　　　１﹒０６０　　＋１﹒９２
　　中國華融（０２７９９）　　　　０﹒３５０　　＋２﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰21/07/2022 15:47  《異動股》中國互聯網投資（０８１０）漲近４２％，報２﹒９９元

其他大手異動
More

21/07/2022 15:06  《異動股》中國互聯網投資（００８１０）升近３３％，報２﹒８元

備註： 即時報價更新時間為 05/08/2022 16:21
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金