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一路以來，我們都集中分享一些比較熱門的藝術家作品，但熱門藝術家作品已經有價有市，如果想考一考眼光，有些藏家會將目光放在一些新晉藝術家身上。今集就和大家看看最近比較受矚目的新興藝術家，同時探討一下究竟新興藝術家的作品是否值得購藏！在購藏時又有甚麼需要注意？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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ArtInvest：後起之秀Aboudia、Caroline Walker再破紀錄？以高過市價購藏藝術品要留意甚麼？購藏Andy Warhol 的 Queen Elizabeth版畫要注意甚麼？

有錢人搞收藏不惜腰間錢，那普通人搞收藏最重要的是甚麼？

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li

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