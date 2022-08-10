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上星期和大家探討過藝術市場最近受到經濟環境影響，作品成交亦不如先前般踴躍和有驚喜。而過去兩年疫情期間，要數升幅最顯著的藝術品，莫過於英國藝術家 Banksy的作品。過往作為拍賣行常客，Banksy近期明顯較少出現，今集就和大家一起看看Banksy作品近兩年的部分成交對比；2022下半年，他的作品價格走勢會如何？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Oscar Wong

Video／Celia Li, Oscar Wong

Video Editing／Celia Li

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