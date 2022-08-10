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ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

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10/08/2022

ArtInvest：疫下兩年Banksy作品升幅依然顯著！踏入2022下半，作品價格走勢又如何？Banksy作品尚算保值？

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　　上星期和大家探討過藝術市場最近受到經濟環境影響，作品成交亦不如先前般踴躍和有驚喜。而過去兩年疫情期間，要數升幅最顯著的藝術品，莫過於英國藝術家 Banksy的作品。過往作為拍賣行常客，Banksy近期明顯較少出現，今集就和大家一起看看Banksy作品近兩年的部分成交對比；2022下半年，他的作品價格走勢會如何？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

ArtInvest：市場淡靜，趙無極版畫、蕭勤油畫轉手難有盈利？忍手價格可能一跌不起？藝術品交給拍賣行和畫廊轉售有甚麼分別？

 

ArtInvest：低位好時機！兩年前飆升後，Banksy 的作品走勢開始橫行？購藏Banksy作品該怎麼選？

 

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Oscar Wong

Video／Celia Li, Oscar Wong

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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