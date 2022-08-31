31/08/2022
ArtInvest：面對離婚時，NFT、Cryptocurrency等虛擬貨幣算不算資產？該怎麼處理和估值？
面對離婚，不能避免的就是「分身家」，即是雙方分配手頭上的資產。不過，隨著近年元宇宙和虛擬貨幣的興起，新的問題也隨之而來，到底NFT和Cryptocurrency等虛擬貨幣算不算資產？是否需要寫在Financial Statement裏面？與此同時，相信NFT與其他藝術品都有相同情況，那就是隨著不同因素，價格會有浮動，那麼又該如何估值呢？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Special Thanks：Bosco Hong
Photograph／Celia Li, Ashley Choi
Video／Celia Li, Ashley Choi
Video Editing／Celia Li
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