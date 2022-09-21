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ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

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21/09/2022

ArtInvest：Andy Warhol 的Queen Elizabeth II 成同類型版畫，歷史最高成交！同場加映：日本藝術家LY、六角彩子與山本麻由香的近期走向！

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　　今集第一件事，當然要和大家繼續跟進英女王相關作品的成交結果。2022年9月14日在英國蘇富比拍賣了Andy Warhol 的一張Queen Elizabeth II 的版畫，單看估價已經趕上市價，這幅作品在70周年登記慶典時，已有顯著升幅，如今更是成為同類型版畫中歷史最高成交價格！話雖如此，今年的藝術品市場交易明顯有下降跡象，但這並非單一藝術家、單一市場下跌，而是全球經濟下行，加上加息種種原因，大家相對會保守一些，就算是香港藏家喜歡的日本藝術家LY，都未有突破性的成交；秋拍將至，不知道是否能帶動沉寂了好一段時間的藝術市場呢？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

ArtInvest：與英女王相關的藝術作品在短期內會有龐大升幅？蘇富比涉足一手市場，對畫廊、藝術家有何影響？

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Ashley Choi，Tony Leung

Video／Ashley Choi，Tony Leung

Video Editing／Ashley Choi

 

下一頁：文字版

 

 

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