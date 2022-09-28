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藝術市場近年很流行一個話題——購藏藝術品，借貸投資好，還是一次性付清好？Art Financing，即是藝術品融資。情況有點像買車上會，由相關銀行或者金融機構提供貸款，幫助收藏家將作品從畫廊或者拍賣行手中得到自己所愛，又或者可以當做槓桿，用貸款的方式將自己的報酬放大。那麼，藝術品融資和普通跟銀行借貸有甚麼不同？對於放貸人和借貸人來說，各有甚麼好處？不過，在加息的環境下，借貸投資又是否一個合適的投資策略？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Ashley Tsoi，Celia Li

Video／Ashley Tsoi，Celia Li

Video Editing／Celia Li

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