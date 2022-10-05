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藝術投資看似高深，卻又可說很簡單。藝術市場是一個很簡單的操作，基本導致價格上升的原因只不過是需求。但不管藝術家的畫作多出色，作品有多少博物館收藏，都不等於大眾對這個藝術家的作品有相應的追捧以支撐上升的價格，因為投資藝術品最不可忽略的就是市場。由於當中的結構太過簡單，很多人不太相信，所以好多從事藝術買賣的人都會加添很多非常動聽的原因，令價格上升、製造需求。

今次以兩位藝術家的作品作為例子，分別是Andy Warhol和曾梵志，細看其升幅下降的原因。Andy Warhol的作品經常見於市場上，加上以版畫為主，作品量本身算大，但並非每件作品都能保持高價位成交，對於持有Andy Warhol 作品的藏家，未來該怎麼部署？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Ashley Tsoi，Celia Li

Video／Ashley Tsoi，Celia Li

Video Editing／Celia Li

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