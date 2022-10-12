12/10/2022
ArtInvest：香港藏家喜歡哪些藝術家作品？蘇富比秋拍：受年輕人追捧的KAWS表現如何？Loie Hollowell失守市價？怎樣衡量MR、MADSAKI作品價位？
蘇富比在香港的秋拍告一段落，在眾多拍品中，今次將縮窄範圍，聚焦在香港藏家普遍喜歡購藏的當代藝術家作品，分享其作品在是次秋拍的成交結果與走向。若想以合理價格購藏藝術品，首先要做好功課，而查閱過往成交，從數字中不難發現其藝術家的需求和走向；節目經常分享成交價格的對比，但對比價格有沒有準則呢？是以最高成交價去做比較？怎麼才是合理成交價？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Special Thanks：Bosco Hong
Photograph／Ashley Tsoi，Celia Li
Video／Ashley Tsoi，Celia Li
Video Editing／Celia Li
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