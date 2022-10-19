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Christie’s 和 Sothebys 每年展出眾多過億元作品，作為觀賞者，似乎不見有非常誇張的保安措施。預展時，就算非常靠近畫作欣賞，都似乎無人阻止。相信這些昂貴的藝術品均有購買保險，當藝術品有損毁時，責任將由誰擔當？藝術品保險中，有一條叫Reasonable Precaution的條款，要求保單持有人（購買藝術品保險的藏家）採取一切合理措施防止意外發生。究竟這些條款的準則是甚麼？包括、不包括哪些情況？今集與大家探討，到底Reasonable Precaution真的是保險公司的尚方寶劍嗎？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li，Ronald Chang

Video／Celia Li，Ronald Chang

Video Editing／Celia Li

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