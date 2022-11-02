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法國藝術家Pierre Soulages於月前在法國去世，享年102歲。鍾情於黑色的他被藝術界冠名為「黑色代言人」。他亦是這個節目經常提及的其中一位藝術家。近幾年，他的作品價格在不斷上升，除了中國市場的追捧外，也有可能是有人希望藉著藝術家年邁或逝世，把握機會在相關時間出售獲利。今集就和大家分享一下他的作品的近年成交，以及最高峰的成交期，究竟藝術家的死亡能否帶動作品的價格？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li，Tony Leung

Video／Celia Li，Tony Leung

Video Editing／Celia Li

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