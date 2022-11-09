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從事藝術買賣八年，未見過如此龐大的 Andy Warhol 藏品買賣。說的是2022年10月27日蘇富比在紐約拍的一個拍賣專場，拍品不是過往常所見的一張兩張獨立作品，而幾乎都是一整套系列出售的難能可貴的作品！回望Andy Warhol在藝術市場的價格算是高峰，下一代對他的作品興趣也有待商榷，若未來需求減少，價格相信會逐步下降，但在此之前，看看這個高手收藏家又是怎麼做的！

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li，Tony Leung

Video／Celia Li，Tony Leung

Video Editing／Celia Li

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