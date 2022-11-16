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ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

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16/11/2022

ArtInvest：於海外購藏藝術品要留意哪些細節、陷阱？藝術品可退貨嗎？「托市」是否犯法？

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　　經過三年的困局，終於可以再次離開香港去到海外尋找心儀的藝術收藏品，既然如此，今集就和大家分享一下不同地方的藝術品收藏法規和香港之間的分別，包括最基本的大陸法和普通法。除了大框架以外，還有3個較為貼身及常見的問題，包括我們經常所說的造市或者托市是否犯法？購買藝術品後，在多少時間內可以選擇退貨或退款？未來想在海外收藏藝術品的朋友，可以參考參考！

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

ArtInvest：Andy Warhol已經有市有價，如何部署能再更上一層樓？高手收藏家是怎麼做的？
加返相關網站

 

法國藝術家Pierre Soulages逝世！其作品最高峰成交價在何時？藝術家逝世會令作品價格會上升嗎？

 

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li，Tony Leung

Video／Celia Li，Tony Leung

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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