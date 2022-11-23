23/11/2022
ArtInvest：藝術品遭惡意破壞，保險有無得賠？甚麼情況下會遭拒絕賠償？蒙羅麗莎、故宮名畫都可投保？
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近期有環保人士在外國以破壞藝術品的方式表達訴求。據統計在過去短短幾個月之間已經有92間美術館因此遭殃。不管道理如何，這引伸一個問題：如果作品因為種種原因受損，美術館能否得到保險賠償？保安級別是否會影響保險賠償？再者，是否所有藝術品都可以投保？蒙羅麗莎、故宮名畫受唔受保？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Special Thanks：Bosco Hong
Photograph／Tim Ip , Ashley Tsoi
Video／Tim Ip , Ashley Tsoi
Video Editing／Celia Li
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