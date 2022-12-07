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ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

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07/12/2022

ArtInvest：藝術家Banksy於烏克蘭基輔牆上塗鴉被盜！究竟這類塗鴉的擁有權屬於誰？與版畫相較，同樣具收藏價值？

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　　早前Banksy 在烏克蘭基輔的一幅作品被一群人合力偷去。事緣藝術家為了支持烏克蘭對俄羅斯的戰爭，特意前往當地在被戰火毁壞的廢墟當中噴上極具代表作的作品，類似尺寸的作品，在拍賣市場上能以港幣幾千萬成交，反觀這一類極具意義的作品，有機會可以觸及過億元成交！這件案件引申一個問題及法律原則：如果在香港發生，牆身上面的藝術品擁有人是誰？是建築物業主本身？當時的租客？還是藝術家呢？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li ,Ronald Chang

Video／Celia Li ,Ronald Chang

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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