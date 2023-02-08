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ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

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08/02/2023

ArtInvest：若所購藏的藝術品，其擁有權問題引致法律爭議，有哪些重點要留意？如何將成本轉移，減少損失？

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　　一個收藏家於2005年在倫敦佳士得以當時80,000英鎊拍下藝術家Adriaen van der Werff的作品《The Penitent Magdalene》(1707)，2017年，當新買家想將作品重新推上拍賣場要求出售時，佳士得的法律團隊經過資料蒐集之後相信該作的擁有權於2005年已有問題，認為此畫非法盜取自 Hauser Family。

 

　　Hauser Family 曾在英國法院提出民事索償，但基於拍賣日子和他們提出訴訟的日子，已超過6年限期，在時效條例下，該民事訴訟得不到法院回應；於是他們將訴訟地改為法國。這單案件不僅涉及到英國和法國之間的司法管轄權，還有一系列藏家遇到爭議時，如不同地區的時效條例、律師費。此外，究竟如何能將成本轉移，減少損失？

 


主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong


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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Oscar Wong, Tony Leung

Video／Oscar Wong, Tony Leung

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

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