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在2021年12月期間，數碼藝術家Mason Rothschild透過 OpenSea 鑄造了很多個名為 MetaBirkins 的NFT，聲稱向 Hermès 的 Birkins 致敬，同時帶出藝術界消費主義和虐待動物的見解。Hermès 就此提出訴訟，認為Mason Rothschild侵犯了 Birkins 及 Hermès 的商標。Mason Rothschild則以這些是藝術品，並以Andy Warhol 用金寶湯作為創作為例而作為爭拗理據，究竟以創作自由之名/甚或致敬之名能否作為強力的辯護？這個案件可以說是關於元宇宙涉及到知識產權和商標權的範圍，這件案件不僅是先例，也很可能影響到實體商標和知識產權在虛擬世界的二次創作，一起看看有甚麼重點需要留意吧！

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Oscar Wong, Tony Leung

Video／Oscar Wong, Tony Leung

Video Editing／Celia Li

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