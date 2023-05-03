03/05/2023
ArtInvest：中國畫特別盛行以尺寸計算價格？作品尺寸愈小愈容易轉手？甚麼尺寸的畫作適合長線持有？
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上集主要和大家分享了若想為家居添置一些藝術品，可以從哪幾方面入手，最基本可以從尺寸、顏色和題材作為購買藝術品的參考。當中，尺寸大小在不同的範疇中又是另一個熱門話題。「Does size matter in the art world?」今集就和大家分享幾個關於作品尺寸如何影響價錢、轉手難程度，以及稅項問題！
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Guest：Bosco Hong
Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi
Video／Celia Li, Ashley Tsoi
Video Editing／Celia Li
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