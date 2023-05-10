10/05/2023
ArtInvest：畫作不要掛窗邊？為何有些畫框堪比一幅畫的價格？如何保持作品的Condition？
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一幅作品的價格，除了由作品的尺寸、顏色等因素直接影響外，亦會受到間接的環境因素而左右。所謂環境的因素除了是大環境的收藏潮流，又或是社會經濟的發展，收藏家本身如何放置作品，其實會直接影響作品的狀態，從而導致未來轉售時的價格有浮動。今集，就和大家細數，究竟有哪些影響作品狀態的做法，以及如何預防和保護作品。
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Guest：Bosco Hong
Photograph／Tony Leung
Video／Tony Leung
Video Editing／Celia Li
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