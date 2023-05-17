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投資當代藝術作品並不是一件容易的事，尤其是要將一筆龐大的資金押注在一張作品上，加上持有作品多年，才有機會反映出藝術家作品的升值潛力。然而，卻沒有人能夠保證未來必定升值，因為過去太多例子都顯示貶值的幾乎佔據99.99%。那麼，作為當代藝術作品投資新手，是購藏不同藝術家的作品，還是購藏在藝術市場已有一定活躍度的作品呢？究竟該從何入手？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Tim Ip, Tony Leung

Video／Tim Ip, Tony Leung

Video Editing／Celia Li

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