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ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

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17/05/2023

ArtInvest：作為當代藝術投資新手，是一擲千金，還是分散投資？為何日韓藝術家作品更容易在未來轉售？

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　　投資當代藝術作品並不是一件容易的事，尤其是要將一筆龐大的資金押注在一張作品上，加上持有作品多年，才有機會反映出藝術家作品的升值潛力。然而，卻沒有人能夠保證未來必定升值，因為過去太多例子都顯示貶值的幾乎佔據99.99%。那麼，作為當代藝術作品投資新手，是購藏不同藝術家的作品，還是購藏在藝術市場已有一定活躍度的作品呢？究竟該從何入手？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Tim Ip, Tony Leung

Video／Tim Ip, Tony Leung

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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