24/05/2023
ArtInvest：Louise Bourgeois巨型蜘蛛以＄2.55億港元拍出、奈良美智畫作拍賣前收回？盤點近期藝術市場的拍品
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雖然全球加息步伐放緩，但對於難以套現的藝術品，有不少投資者都會卻步，尤其是比較大額的藝術品，更不時見到拍賣前 withdraw，顯示價位未到。過去星期三的幾場重要拍賣中，有些作品成績強差人意，有些則超額成交，當中已故法國藝術家Louise Bourgeois的大蜘蛛雕塑以約＄2.55億港元拍出，成為拍賣史上第三貴的女性藝術家；而奈良美智的一幅作品竟在拍賣被收回，一起看看近期藝術市場的焦點拍品。
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Guest：Bosco Hong
Photograph／Tim Ip, Celia Li
Video／Tim Ip, Celia Li
Video Editing／Celia Li
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