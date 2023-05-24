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雖然全球加息步伐放緩，但對於難以套現的藝術品，有不少投資者都會卻步，尤其是比較大額的藝術品，更不時見到拍賣前 withdraw，顯示價位未到。過去星期三的幾場重要拍賣中，有些作品成績強差人意，有些則超額成交，當中已故法國藝術家Louise Bourgeois的大蜘蛛雕塑以約＄2.55億港元拍出，成為拍賣史上第三貴的女性藝術家；而奈良美智的一幅作品竟在拍賣被收回，一起看看近期藝術市場的焦點拍品。

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Tim Ip, Celia Li

Video／Tim Ip, Celia Li

Video Editing／Celia Li

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