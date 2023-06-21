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ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

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21/06/2023

ArtInvest：蘇富比紐約Digital Art Collection總拍價近1,100萬美元，NFT將再次出現另一個高峰？

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　　6月15日，蘇富比成就了另一個白手套。在沒有流拍的情況下，一口氣出售的37個 NFT 悉數以超出最高估價出售，總成交額達到11,000,000美金。其中一件作品《Ringers #879》（The Goose）連佣金以六百多萬美金成交，佔了總成交額的一半。如此成績，自然成為討論焦點，究竟NFT是否將再次出現另一個高峰？寒冬已經過去，而現在正是 NFT 的春天？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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