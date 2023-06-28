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今集，ArtInvest很高興邀請到一位拍賣行專家——邦瀚斯亞洲區現代及當代藝術部的主管Marcello Kwan，和大家分享關於當代藝術市場、拍賣行的一些趣事及見聞。當中包括當代藝術市場有甚麼吸引力？拍賣行在激烈競爭下，如何爭取到一些優質的作品？如何和香港藝術家黃進曦一拍即合？年輕收藏家喜歡收藏甚麼類型的作品，以及其收藏品味；還有作為一個新晉收藏家，若想收藏藝術，有何貼士？

主持：Helena Hau、Bosco Hong

嘉賓：Marcello Kwan

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi

Video／Celia Li, Ashley Tsoi

Video Editing／Celia Li

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