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ArtInvest - Bosco Hong、Helena Hau

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28/06/2023

ArtInvest：邦瀚斯拍賣行現當代藝術部主管分享！當代藝術市場的吸引力、年輕藏家喜歡甚麼類型的作品、購藏藝術品的貼士！

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　　今集，ArtInvest很高興邀請到一位拍賣行專家——邦瀚斯亞洲區現代及當代藝術部的主管Marcello Kwan，和大家分享關於當代藝術市場、拍賣行的一些趣事及見聞。當中包括當代藝術市場有甚麼吸引力？拍賣行在激烈競爭下，如何爭取到一些優質的作品？如何和香港藝術家黃進曦一拍即合？年輕收藏家喜歡收藏甚麼類型的作品，以及其收藏品味；還有作為一個新晉收藏家，若想收藏藝術，有何貼士？

 

 

主持：Helena HauBosco Hong

 

 

嘉賓：Marcello Kwan

 

Readmore：

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi

Video／Celia Li, Ashley Tsoi

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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