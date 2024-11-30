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1973年，蘇富比在香港設立了亞洲首間國際拍賣行，至今已有五十餘年。半個世紀後的今天，香港蘇富比再次迎來了一次全新的變革——在置地遮打成立了全新旗艦藝廊（Sotheby's Maison）。

Sotheby's Maison 共分為兩層，一層為即時購藏的空間，另一層為舉辦展覽的空間。即時購藏的空間裡分為七個展廳，展示逾200件藝術品，從畫作、雕塑、家具、海報、恐龍化石、名錶、限量版手袋等超過20個門類，價格從5000港元至5000萬港元不等，為藏家提供了豐富的藏品選擇。通過一條名為“Portal”的樓梯便來到另一個空間，這裡主要舉辦展覽，氣氛更加幽靜與沉穩，與鬧市形成鮮明對比，令人沉醉欣賞藝術品帶來的療癒感。

相較於以往於酒店宴會廳或是灣仔會議展覽中心舉辦拍賣，Sotheby's Maison 的出現讓原本一年兩次的春拍和秋拍變得更加頻繁，成為一年365天無間斷的購藏場所。在這一集中，我們將帶大家走進Sotheby's Maison，一同看看蘇富比如何突破傳統的成規，這次轉變又意味著甚麼。







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