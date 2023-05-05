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如果你發現一部繪上估值數百萬元的手繪藝術品，在沒有保護的情況下，年月之間受日曬雨淋所摧殘，你有何所應？

2017 年，Mr Doddle 被邀請往香港一商場活動，為一輛英國的士繪上他的作品。那時似乎吸引到的觀眾不多，該部的士亦在活動後消失於眾人眼前，下落不明。

雖然 Mr Doodle 的作品創作頗具爭議，但仍無阻不同年齡階層對他的喜愛。最近 Pearl Lam 在香港 Art Basel 展出他的作品，更將展場凝聚成 Mr Doodle 風格的空間，吸引觀眾花一小時排隊留影。

Mr Doodle 在2017年間的市場地位仍然一般，他的拍賣紀錄仍然欠捧。由於他很早已經常穿著全是自己作品的衣服行走於市，這行為藝術的確為他帶來些少名聲，但和現在的位置相比，算是差天共地。

Mr Doodle 的藝術品價格於2020年起躍升。一幅於2020年以港幣 175,000 出售的作品，類似風格與尺寸的作品已經可於2021年以港幣 602,500 成交。一年升幅高達 244%，非常驚人。甚至連佳士得都為他另開專場，將其中一部全車繪上 Mr Doodle 作品的露營車斬件分別出售，27件作品合共以接近570萬出售。

此後Mr Doodle 在亞洲的風頭一時無兩，但當時仍未聽到任何關於那部的士的消息。到底是商場珍藏了，還是被人私人洽購，抑或已經不幸地已拆散於劏車場中？無人知曉。

誰知道早前一次偶遇，在商場的停車場重現這部的士。停泊位置竟然和建築廢料並列，露天且無遮擋，車身早佈滿厚如積雪的塵，繪畫的筆觸也退掉不少。雖然藝術市場近期走勢不斷向下，Mr Doodle 作品無可避免亦影響，而且價格已於高位下跌至少20%，但現在仍有價有市，未至於一沉百踩。這部車所繪，估值至少過百萬。這百萬就這樣隨風沙撫揉之中被偷走。







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