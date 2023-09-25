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近日，大陸大舉報導藝術品走私案件。這類新聞少有如此曝光，尤其是出現於內地媒體，反而香港華文媒體鮮有報導。所謂「無鬼唔死得人」，整宗走私案件似乎背後另有含意，故事並非如此簡單。

案情相反並不複雜。中國大陸一向有一份禁止出境作品名單，除了《1911年後已故書畫類作品限制出境名家名單》之外，亦有《中華人民共和國限制進出境物品》。一名香港男子於福田口岸出境往香港時被深圳海關拘捕，於行李中搜獲64件藝術品。當中兩件，正是屬於《中華人民共和國限制進出境物品》中的「一般文物」之例。

何謂一般文物呢？卻沒有清晰定義。報導亦沒有描述該兩份作品的仔細內容，僅知兩幅作品為清末顏秋坪題、袁績愁及左錫璇畫的《山水仕女珠聯合壁冊》和清末袁勵準題、左錫惠畫的《山水仕女圖》。新聞也沒有將整幅作品完整打開，亦沒有任何其餘62幅作品的資訊。整篇報道都是重新複述走私違禁藝術品出境的後果，以及禁止出境藝術品的類別。感覺為營造一個警示，似乎中國海關將就此大舉執法，告誡想將違禁藝術品出境的人：「唔該小心睇路。」

藝術品出入中國大陸是每天都會發生的事，特別是一些重要月份，例如拍賣季節以及大型藝術品展覽會前後，更是蜂湧。藝術品出入境當然不是犯法，犯法只在於沒有按程序步驟處理，然後被揭發。

不過程序步驟，界線不明確清晰。譬喻「中華人民共和國文物保護法」中的第六章，對文物出境進境的規定，用詞的詞義非常廣泛。好幾年前，常熟市美術館曾經從古巴入境大量作品作展覽。原本法例規定相關藝術品必須在入境時，於海關監管區域拆箱檢查。但不知何故，90多件作品抵達常熟市美術館後，卻又被指未有完成過關流程，被海關要求即時開箱檢查。對於中國大陸的藝術品出入境管制，即使熟悉條例，亦容易墮入法網。

經濟環境市況差劣，作為身外物的藝術品最是率先出售，以換回現金，渡過困境。海外華人眾多，他們的購買力不乏，因此將藝術品出境轉售是其中一個可以賣到心水價錢的方法。今次海關嚴正執法，相信是一個警號，叫那些想海外轉售藝術品的人，當循正當途徑行事，切勿以身試法。







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