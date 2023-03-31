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是的，很多事物都可以不斷被復刻或Remake，以致張國榮的戲，可以4K修復，張國榮的歌，可以在多年來一直以各種包裝重新推出，出完又出，亦可以被後來的人，因致敬之名翻唱。

唯獨有一次訪談，只此一次。

他做嘉賓的那一集《今夜不設防》。

《今夜不設防》，亞視清淡節目，黃霑、倪匡和蔡瀾主持，煲住煙飲住酒，同嘉賓傾偈，換轉今時今日，絕對不能容許。上得去的嘉賓，不是巨星，就是名人，又或在某個界別有影響力，而因為播出的年代久遠，1989至1990年，如實記下了不少人在幾十年前的言論，成為歷史記錄，也不自覺，成為了對照。

張國榮那一集，我是睇Live的，Live的意思是在節目播出時實時收睇，睇埋廣告，而不是錄起之後睇——當然，我有錄，集集都有錄，以便之後不時翻睇。

在那個歌手演員明星沒有FB專頁或IG的年代，作為一個成長於公屋的初中生，對於張國榮的認知，純粹來自他的演出，但那些都是營造出來的形象，要聽他心底說話？就要透過娛樂雜誌訪問，又或頒獎禮，聽他在勁歌總選頒獎台上攞獎時的激動話語，感受他的驚喜和興奮，萬料不到他竟然在《今夜不設防》說，勁歌的獎，都是在一星期前預先通知歌手——這番話摑醒了我，令我明白到，世上萬事萬物原來不只得表面那一層。我的覺醒毫不重要，真正重要是：張國榮，是會在明知自己沒有獎攞的情況下，照樣出席。這是對歌手這身份的尊重。

他食住煙講，講自己當年陪朋友參加比賽的入行經歷、入行後怎樣被噓、試過在表演時飛自己頂帽落台卻被台下群眾將頂帽掟回給他，以及幾番忘不掉的委屈——最委屈一次，甚至有想過同台下噓他的人嘈過，但轉念之間，他同自己講：與其這樣離場，寧願選擇自己有朝一日光榮離開。

這一集《今夜不設防》的確很好看，甚至容許我好大膽地講：這是最好看的一集，好看在張國榮那份真——當然，其他嘉賓（或許）都真，只是時間如實證明了，很多人當年的所謂真，都已嚴重失真，唯獨張國榮的真，最真，而且Timeless。

其後，他在年底開了《張國榮告別樂壇演唱會》，做了《阿飛正傳》的「旭仔」，和很多經典角色，繼續唱了不少歌……一切都是歷史，而且是很多人都會記得的歷史。







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