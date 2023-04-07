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已於短時間內看了《烈火青春》4K修復導演版兩次。

以前看不清楚的畫面，都看清楚了；以前看不見的片段，都有機會看了。

《烈火青春》上映那一年，1982年，我7歲，沒有大人帶我入場觀看（反而在早一年帶只得6歲的我去看《凶榜》，嚇到我），是好幾年後在電視，才第一次看，看見夏文汐的Kathy，跟湯鎮業的阿邦，在寧靜兼沒有光害的港島夏夜，走上電車上層，兩具過度青春的肉體按捺不住，終於——令教育界人士睇到眼火爆，指電影嚴重敗壞社會風氣。

我心想，有幾壞？

當然，我的焦點從來不在那些道德智道德偉的超然道德目光，而只在夏文汐身上。

後來才知道，她拍《烈火青春》時，還未成年，膽固然大，但大膽不大膽，也並非最重要，真正重要是：她願意穿上那條紅色吊帶裙，按導演要求，走上電車上層，去演那一種（有可能被指敗壞社會的）風情韻味，而且，不只不尷尬不扭擰，還演得相當好，好到足以成為香港電影史的經典一幕，值得被4K修復，以更美的畫質，在四十年後被重溫。

在首齣電影裡她已經展現星味。

換轉在今時今日，夏文汐當然可以在未成年狀態下出道，拍戲，但拍的一定不會是《烈火青春》，畢竟沒有導演夠膽死找一個未成年少女如此風情萬種，況且，根本就沒有人夠膽開拍這麼一齣青春電影，就算拍，有理由相信，只會變成議題片，將青春變成一個議題來探討，探討這年代的青年問題與困局。

烈火燃不起，因為已預先被撲滅。

想出道？大可以參加不同平台舉辦的真人Show，在一班專業評審面前努力表現自己，努力聽教聽話，努力去改善自己（以符合評審眼中的專業要求）——你需要盡力表現的，是「努力」兩個字，而且務必要無時無刻講出口，因為你肯努力，代表你夠乖；乖，才能備受寵愛，有足夠的寵愛，才能幫你成為星。就算做了星，一樣要表現得好乖，這樣才抵錫。

絕對不要仿效夏文汐。時代進步了，道德水平也高了。







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