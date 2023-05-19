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如果當日MC張天賦決定跟電視台簽約，然後獲安排，成為某男團成員之一，會點？當然沒有人會知道點。這類「What If？」問題，可以有無窮想像，任你諗。





而我們唯一知道的是，眼前的張天賦，不簽約，不組男團，選擇自己一個人發展。最初獨立經營，其後加入主流唱片公司，兩年間，出歌，出碟，開紅館，攞過不少獎 ── 不只攞香港樂壇頒獎禮的獎，剛剛，還入選福布斯「亞洲30位30歲以下精英榜」中的「娛樂界及體壇人物」界別，福布斯形容他，是Local Cantopop Music Scene的「Rising Star」。

身邊不少朋友在張天賦Rising時已經留意他——有些是留意他的歌，但留意他和別人行超市的新聞更多，更因此說他不乖，甚至壞。香港是否真的只有娛圈而沒有樂壇？當然不是，而是樂壇附屬於娛圈，是娛圈中的一部分，撇除某些Fans和樂迷，圈外的尋常百姓要認識一個新歌手，無可避免，總是先從娛樂角度入手。一個主流歌手，無論本身有沒有娛樂新聞價值，都必然地，預先被套上一個娛圈人士身份。

新聞，可以為當事人帶來知名度，但未必能夠令那個人真真正正受歡迎。

你有很多新聞，也需要有作品。

張天賦有好歌 ── 好歌的構成自然包括曲與詞，但講到尾，還需要一把好和夾的聲音去唱，而張天賦的天賦，就是他的歌聲。

香港樂壇似乎進入了一個新時代，歌手站上舞台，除了唱，更需要講，講自己的抱負與夢想，講自己的付出和努力，講了，就是了，「講」這個行為，更能令打動某些大人，覺得你好乖仔 ── 很多大人都以一種家長心態去看待新人，新歌手新演員如是，就算你只是一個剛剛出來社會搵食的打工仔，唔該在公司班大人面前也要扮演乖仔。

福布斯那段文字有提到，張天賦很感激亡父支持他，念親恩，是乖的證明；但講真，乖與孝順是應份，一個歌手把歌唱得好卻並非必然，張天賦孝順，值得開心；張天賦繼續有好歌而又唱得好，更加開心。別人選他做精英，不因為他乖仔。

畢竟他不是甚麼乖仔協會理事或代言人，而是一個唱歌的人。







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