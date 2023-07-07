加入最愛專欄 收藏文章

社交轉運，沒欺騙人。可以轉出好運，可以交上霉運。

有了社交媒體後，藝人從此可以自主地扭轉命運。想趕忙回應不知哪裏傳出來的戀聞？不需要再像從前，找相熟新聞媒體（的相熟編輯或記者）夾料，讓對方幫自己發布澄清，現在，只需立即在IG出一個限時動態留一句便可以 ── 不用怕別人看不到，反正大部分網媒都有專人Mon實藝人的社交媒體Account，不然，又怎夠新聞填充需要每小時（甚或更短時間）持續更新的網媒平台？

今時今日娛樂新聞主要來源，就是藝人的社交媒體，不需要採訪，不需要經營，不一定需要回應，同樣不需要查證，總之，快快趣，出咗先算。真的出錯？不用刪Po，反正好快沉底。

很多經由藝人的社交媒體發文而演變出來的新聞，講真，都煞有介事，或小事化大，但你也可以說，娛樂新聞的本質就是如此，得啖笑。

但有一些絕對不容許講笑。

例如連詩雅那個微博發文：「這幾年因為疫情關係，真的很久沒有出國表演，好想念大家」，「出國表演」這四個字，出事了。

事態嚴重，下午重出帖文，這四個敏感的字（其實真正敏感只有「國」那個字），改為「香港以外的地方表演」；但這還不夠，必需同時道歉，所以經理人公司連隨發出道歉聲明，公開承認先前所寫實屬錯誤，錯誤是由一個新同事在未經公司和藝人同意下代發，並已即時解僱這個毫不謹慎的員工。

社交媒體，不純粹是藝人一個抒發個人感想的地方，而是一個面向客戶和Fans的工作平台，很多感想和生活相，都是為Fans而設，可能帶有某種目的：Po一張錄音相，無非預告就快有新歌；Po一張影住劇本的相，可視為另一種形式的電影Teaser；有一些，直情是廣告客戶的委託。只要Fans肯俾Like俾心心按讚或轉發，就沒問題。

至於當中文字是否真的由藝人本人書寫？又或，由藝人口述、小編筆錄、交回藝人或經理人審批後OK才發布？Fans不會知道，亦不需要知道，而只會自動將這些文字，看成藝人本我的真實呈現。

這的確是最利便藝人宣傳自己的年代，卻又是最容易（因小編）出錯（而被Cap圖公審）的年代。亦當然，有些過錯，是你N年前犯落，到了N年後因為社交媒體盛行而被廣泛散播，例如#MeToo。

無論點，只要有人推出新的社交平台，即開。

所以人人開Threads，點玩？開咗先，再慢慢研究。