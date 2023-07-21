加入最愛專欄 收藏文章

過去一星期最轟動娛樂新聞人物，梁朝偉。

他竟然在韓國女團NewJeans新歌〈Cool With You〉Side B MV現身——20秒。這20秒，洗足幾日版。

他在這20秒做了甚麼？以一頭白髮的造型，在人群中行出來，遙看著MV女主角鄭好娟，笑，不是大笑亦非淺笑，而是一個意味深長的笑，再配合眼神，已經足以令身為愛神Eros的鄭好娟在大街小巷尋尋覓覓。

有關這個MV的內容和意思，有大量YouTuber詮釋解讀，無論他們解讀恰當抑或過度詮釋，都沒有人能用言語，解釋梁朝偉眼神的厲害。

同樣難以解釋的還有梁朝偉的歌手生涯。

是的，梁朝偉最獲外界認知的身份，就是演員，而不會用歌手來形容他。

其實早在上世紀80年代已經唱歌——不只唱一兩首，而是有出專輯，甚至出過兩張，《朦朧夜雨裡》和《誰願》。

真正確立歌手形象是90年代初的事，那是本地樂壇一個璀璨年代，璀璨在，有很多歌手存在，人人都可以出碟，紅的歌手，一年之內隨時出到兩、三張專輯（大時大節甚至整多隻「新曲 + 精選」）……事後回看，問心，當中有大量劣品，但仍有一些，是用心製作。

梁朝偉那幾張分別在1994和1995年推出的專輯和EP，都屬精品，精品是指封套設計、裝幀、包裝、歌手的Styling等等，望落靚之餘，最重要是成功烘托專輯氣氛，像《為情所困》，封套不是想當然地一張梁朝偉半身相拉大，而是很多格梁朝偉，當中還有周嘉玲，像延續他們在《重慶森林》那未完的故事。

當然最重要的始終是梁朝偉歌聲。

他肯定不是那種無時無刻假音轉高音、高音駁假音、有時候破音的歌手，今時今日，歌，已變成了一種純粹技巧張揚展示的載體；是的，你可以說梁朝偉歌唱技巧不算高，但他唱歌，就像他為電影配上的獨白，總是帶有一種故事感——點解（歌唱技巧不高的）他做得到？解釋不來，就像他的眼神同樣解釋不來。不信？請聽聽〈一生一心〉機場版，歌聲以外，加入了他的獨白，聽著，想起啟德，想起啟德出現過的浮世男女，不論Happy Ending抑或無奈收場。

梁朝偉唱歌，其實好聽，但他的「好聽」，不同於時下一般標準下那種好聽。