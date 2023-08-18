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第一時間看了《消失的她》，原因？只因為她 —— Janice Man。

To Be Honest，一直有Follow她，Follow她的News，Follow她IG——不只Follow，還會See有她做的Movie。

而且不只See她近年的Movie，早由《See You In You Tube》——亦即《愛鬥大》開始，已經See。上映那一年，2008年，15 Years Ago了——Why會心血來潮寫那麼多英文單字？好Weird……

返回正題。只記得那段時間，香港出現了o靚模風潮，湧現大批年輕Model。當年社會，不似得現在，尚未流行高舉年輕人的努力與夢想，劣質的媒體以及坊間臭男人麻甩仔，只會把目光聚焦在身材和樣，哪個o靚模最靚？哪個o靚模身材最好？Sorry，從前的我們就只會討論這一些，而順理成章，每個人都有自己看法和答案，一百個人便有一百個答案。

我選擇了Janice Man。

或許因為她樣子帶點桀驁不馴。是的，不喜歡她的人，會說她個樣寸，藐嘴藐舌，不像對手Angelababy那麼天使，亦不似周秀娜散發一份堅強——JM，就是有一種年輕獨有的寸，和曳，但絕不是奸，所以她在《倚天屠龍記》的世界裏只會是趙敏，一定不是周芷若。

有些Hater，卻將JM這種由樣貌衍生的感覺特質，說成是MK氣質，問題是，MK還能夠有甚麼氣質？看見這種形容，我真的Really憤怒。

o靚總會成長，JM亦不斷成長。如果任何人都在用作品說話，代JM說話的，除了靚相（但留意，她從來沒有出過寫真集），就是電影，她演得最好的一次，是《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》那個Yuki。可惜，太多人鬧齣戲有頭冇尾，對JM的演出懶理。我有點戥她Sad。

現在的JM，有自己Family，是別人的Wife，有個愛自己的Husband，生活美滿；因為《消失的她》，成為億萬女星——無可否認，當鏡頭一併影住她和倪妮，倪妮的戲，的確比JM強，但作為一個擁有觀賞JM影視作品多年經驗的人，Honestly，的確看見她擁有了一種演員的氣場，以致她一出場，就是一個立即透著詭異的美人，一個把男主角踢落道德深淵的美人。而且，真係好靚。

回看當年，在o靚模潮裏唯獨喜歡JM一個，絕對是我一個正確萬分的Choice —— 即係選擇呀。







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