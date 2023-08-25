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每個人都只有一次青春——我只有一次，你只有一次，朱茵亦只有一次，而恰巧我（以及不少人）的青春裏，有朱茵存在。

看報道，知道她復出拍香港劇集，《反起跑線聯盟2》。劇未播，暫時未知會不會看，畢竟題材同下一代教育有關，而我又不打算有下一代，問心，興趣不大，但因為朱茵，因為朱茵將會在劇裏演一個嚴師，或許到正式播映時試試看。

看見她的相片，當然，必定有一點點歲月痕跡，但仍然很美，仍然是那個曾經令我每日放學立即返屋企開電視睇的朱茵，睇甚麼？睇《閃電傳真機》。當時明明已是高中生，放學後，竟然連波也不打機也不打，就是為了準時回家收看一個兒童節目，實在成何體統。

懶理世人目光，最緊要不錯失每一個欣賞到朱茵的時光。

很多電視台女藝員都美，但朱茵的美，特別美——她身形嬌小，臉也小，小小的臉上，放著一組配搭相當完美的五官，足以展現各種表情個性：甜美、愉悅、天真、傲氣、嬌嗲、間或少少邪氣……每一種，對正處於後青春期的我，都足以致命。必需承認，當時看《閃電傳真機》，心態毫不純正，並且充滿雜質。

我不是電視台高層，但已認為：只讓朱茵做兒童節目，實在嚴重浪費了她。好彩，電視台高層也有相同想法，很快便安排她拍劇，立即做主角，時裝古裝都做，《都市的童話》的丁噹（難忘黎明那首主題曲《傻癡癡》），《射鵰英雄傳》的黃蓉，都很成功；而當很多人說電視藝員只能拍電視劇，拍電影不會吸引，卻正因為有她演繹Cindy，這麼一個對愛情充滿幻想的學生，才令動機相當牽強的《逃學威龍2》變得相當好看。至少每逢有朱茵出現的鏡頭，都好看。

當然令大部分人最深刻的始終是《西遊記大結局之仙履奇緣》的紫霞仙子，而我則忘不了她在《天下無雙》的情比金堅，都是劉鎮偉的劇本，或許只有劉鎮偉，才能充分展現她某種性格特質，對心中所愛堅持偏執的那種特質。

青春一剎那。後來的她，轉變過形象，改變過戲路，有話題，但不算成功；再後來，她有了自己家庭，而時間匆匆，不論是她抑或我們，都有一點年歲了。

只能說，當看著她和同劇拍檔蘇皓兒的合照，我雙眼，只看著朱茵。

從前的朱茵，是浪漫的幻想，是美好的回憶；現在的朱茵，是實實在在的生命。







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