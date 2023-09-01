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上星期六，參與了商台台慶。

看見《18樓C座》周老闆金剛叔上台領獎，才知道幾天後踏入90歲的他，在1959年加入商台。

超過六十年，如常返到同一地方開咪。匪夷所思。

成長年代，有聽電台，但不算迷，不是每一天都要聽，不聽不安落那種。

唯一一個節目有追——《怪談》。基本上，未進入故事正題之前已經開始驚，驚那把鬼鍊咁嘅聲所唸出的「怪談」二字，我全程匿在被竇，大被冚過頭，一路驚一路聽。

2020年，偶然開始客串做電台節目主持——躍躍欲試，但明明淆底，因為心知肚明自己絕不口齒伶俐，又有懶音，兼且有口吃，一個人一把口，便雲集了所有不適合做電台節目主持人的先天條件。

於是訓練自己，訓練方法是：每朝早都實時收聽叱咤903《在晴朗的一天出發》，透過三位主持沒有Dead Air的交談，從中學習怎樣將一個話題，以一種有趣方式無限延伸；同時細心聆聽林海峰的發音，因為他的廣東話發音，一定不會錯。久而久之，甚至將我由過往夜一夜都不捨得瞓的人，變成早睡早起的人——不知幸或不幸，那時踏正疫情，入夜後，條街靜英英，根本無地方好去。

2021年9月，偶然做了兩日903《晴朗》代班（那兩日堪稱香港廣播界災難），真真正正，感受到做直播電台節目是甚麼一回事。

這一篇絕對不是交代我做主持的感受和奮鬥經歷，真正想說的其實是：由最初只聽《晴朗》，開始兼聽其他節目，《聖艾粒LaLaLaLa》、《朱薰E》、《二人限聚》、《早霸王》、《集雜志》、《強大人Get Set Go!》等等，為了甚麼？為了聆聽不同主持人的主持風格；之後，再由帶有明確目的而去聽，變成為習慣去聽，就算不能實時聽，也要聽回重溫，否則，周身不聚財。

開始明白到一件過去不明白的事。愛聽電台的人，是因為習慣了去聽一把（或好幾把）自己鍾意的聲音，而能夠固定地聽到某把聲音和某個節目，原來是身處這無常世代中，所能得到的一種如常，因而心安。

所以金剛叔能夠超過六十年返到同一地方演繹周老闆，其實並不匪夷所思，因為明白到，有人仍然需要聽到他那句「你都黐筋嘅」。







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